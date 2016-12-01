PT se alinha definitivamente com a corrupção

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Mtnos Calil
O QUE VAO FAZER OS PETISTAS HONESTOS DEPOIS QUE O PT SE ALINHOU COM OS DEMAIS PARTIDOS CORRUPTOS CONTRA A LAVA JATO NA AGITADA CALADA DA MADRUGADA DE HOJE – 30/11/2106, quando as 10 medidas contra a corrupção foram prazerosamente violentadas.
OS PETISTAS VAO CONTINUAR ACHANDO QUE O COMBATE À CORRUPÇÃO É PRIORIDADE DA DIREITA?
O EX-GOVERNADOR TARSO GENRO QUE QUERIA REINVENTAR O PT DECLAROU EM ENTREVISTA NA GLOBO NEWS, RECENTEMENTE, QUE O COMBATE A CORRUPÇÃO NÃO É A COISA MAIS IMPORTANTE PARA O BRASIL.
PARA CHEGAR AO PODER, O PT, TEVE É CLARO, QUE SE ALIAR AOS CORRUPTOS.
MORAL DA HISTÓRIA – PARA AJUDAR OS POBRES COM O BOLSA FAMILIA E OUTRAS MEDIDAS DE AMPARO SOCIAL, É NECESSARIO SE CORROMPER.
A CORRUPÇAO SE INSERE ASSIM NA LISTA DOS MEIOS QUE JUSTIFICAM OS FINS SOCIALISTAS?
NÃO, NÃO... O FIM DO PT NÃO É O SOCIALISMO SE SIM O USO DA FILANTROPIA PARA USUFRUIR DA CORRUPÇÃO.
O QUE É MELHOR PARA O BRASIL: UMA DEMOCRACIA CORRUPTA OU UMA DITADURA HONESTA?
DITADURA??? DEUS ME LIVRE --- MUITO MELHOR É A LIBERDADE COM CORRUPÇÃO, OU MELHOR: A LIBERDADE DE SER CORRUPTO.
SERGIO MORO FOI SELETIVO NO COMBATE À CORRUPÇÃO? ENTAO MORO DEVE IR PARA A CADEIA E LULA, O CIDADÃO MAIS HONESTO DO BRASIL DEVE VOLTAR À PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA?
NÃO PRECISAMOS CHEGAR A TANTO. MORO PODE FICAR EM LIBERDADE NOS ESTADOS UNIDOS, SUA PATRIA QUERIDA, ENQUANTO LULA VAI DEFENDER OS INTERESSES “NACIONAIS” COM A AJUDA DE HENRIQUE MEIRELLES OU DE QUALQUER OUTRO ALIADO DOS BANQUEIROS.
A SALVAÇAO DO BRASIL DEPENDE DA RESPONSABILIDADE FISCAL COMBINADA COM A ESTABILIDADE DAS SAGRADAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GERIDAS PELO BANCO CENTRAL QUE É ASSESSORADO TECNICAMENTE PELOS BANCOS PRIVADOS.
A TECNICA, NO CASO, CONSISTE EM MANTER A TAXA DE JUROS NO MAIS ALTO PATAMAR DO PLANETA. ASSIM OS BANCOS ITAU E BRADESCO NÃO VÃO QUEBRAR NUNCA.
MAS SE O BRASIL QUEBRAR ESTES BANCOS NÃO QUEBRAM TAMBÉM?
NÃO, NÃO QUEBRAM PORQUE NÃO TÊM DIVIDAS. ELES DRIBLAM A INADIMPLÊNCIA COM OS JUROS QUE RECEBEM DOS SEUS BONS CLIENTES.
MAS A ECONOMIA DO PAIS NÃO ESTÁ EM FRANGALHOS? O BRASIL NÃO ESTÁ QUEBRADO?
NÃO, NÃO ESTÁ QUEBRADO – TEM UMA RESERVA NO EXTERIOR SUPERIOR A UM TRILHÃO E UMA RECEITA INTERNA TAMBÉM SUPERIOR A UM TRILHÃO.
COM UM TRILHÃO LÁ E UM TRILHÃO CÁ NÃO QUEBRA NÃO!
MAS VARIOS ESTADOS NÃO TÊM DINHEIRO PARA PAGAR OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS.
ISSO SE RESOLVE DE DUAS MANEIRAS – MANDANDO UMA PARTE EMBORA E REDUZINDO OS SALARIOS DA OUTRA PARTE.
PEÇO DESCULPAS PELO TAMANHO DAS LETRAS. OU EU USAVA ESTE TAMANHO DESELEGANTE E GROSSEIRO, OU QUEBRAVA O TECLADO DO MEU COMPUTADOR.
Mtnos Calil – Em letrinhas agora elegantes e resignadas, temperadas com a Ideologia Zero.
Ps.1 Esta catarse será publicada na minha página do Portal do Nassif. Nem me lembro como fui parar lá. Alguns membros do PT querem fundar outro partido. O Nassif apoia essa gente ou vai continuar defendendo o Lula?
Ps2. Morto o comunismo, só resta à humanidade civilizar o capitalismo ou prosseguir na sua marcha em direção ao abismo, conduzida pelos psicopatas do poder.
Ps3. Entre ser um sujeito normal da direita ou da esquerda, prefiro a insanidade da ideologia zero que sofre de um transtorno incurável provocado pelos maus espíritos da lógica cientifica e cruel. Infelizmente a lógica é matematicamente cruel.
Ps4. Fazendo valer meus direitos humanos e democráticos, vou ficar seletivo – apenas por algum tempo – me concentrando na corrupção do PT. Depois que essa catarse se amainar, darei a devida atenção aos tucanos. Eles também merecem a nossa atenção. Enquanto isso vou aguardar a Lava Jato dar um banho no Temer. A sujeira do Temer não incomoda o Meirelles? Não, porque ele está imune graças a uma saúde financeira de ferro.
Ps5. Vou aguardar também que os petistas honestos mostrem a cara.
Nenhum comentário:
Postar um comentário