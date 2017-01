O texto abaixo é um dos capítulos do livro A Oposição no “socialismo real” - União Soviética, Polônia, Checoslováquia, 1953/1980, escrito por FERNANDO CLAUDIN, jornalista e ex-líder comunista (nascido em 21de agosto de 1915, em Zaragoza, Aragon, Espanha – falecido em 10 de maio de 1980, Madrid, Espanha) O livro foi editado no Brasil pela Editora Marco Zero, em 1983. O autor foi membro do Comitê Central do Partido Comunista Espanhol por vários anos, do qual foi expulso, juntamente com Jorge Semprun, por discordarem do que qualificaram de “métodos stalinistas” do então Secretário-Geral Santiago Carrillo, aplicados antes que ele se convertesse ao “eurocomunismo”. Intelectual e historiador do Movimento Comunista Internacional, CLAUDIN é autor da monumental obra “A Crise do Movimento Comunista”, livro indispensável para o conhecimento e a compreensão do que aconteceu com os partidos comunistas após a III Internacional. Isso não transformou CLAUDIN num teórico infalível e, em vários momentos, é possível discordar da interpretação que ele dá aos fatos.