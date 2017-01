A Stasi tinha acesso a todos os níveis do aparelho de Estado e, assim, estava apta a coordenar as ações dos “”. Podia, ao mesmo tempo, intervir tanto junto a um benévolo confessor espiritual quanto a um professor conselheiro, a um colega amistoso, a um superior severo, a um vizinho precavido, a um advogado cheio de solicitude, ao melhor amigo, enfim, junto a todos os “” que aplicavam, cada um por sua vez, o “”, imaginado e controlado pela Stasi. A utilização sistemática desses meios causou, com muita freqüência, danos bem mais graves do que teria proporcionado um processo judicial regular. Muitos ficaram marcados para toda a vida, passando a necessitar ajuda terapêutica.